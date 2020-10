Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, October 21

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Pengh Vang

Dylan Jade Clarke

Sean Patrick Mcdine

Phillip John Downs

Jordan Tallis Dunn

Todd Jay Sullivan

Craig John Russell

David Tawake Keith Gin Ratana

Daniel Warren O'Neill

Janelle May Vallis

Nathan Robert Newcomb

James Edward Nicola

Dylan Rory Walker

Glen Stewart Hogeveen

Thomas Daniel Dinneen

Anthony Ferise Taua

Claire Maureen Fulton

Derek Julien Nixon

Daniel Steven Hughes

Remy Christopher Tarraran

Janson Hodge

Steven John Skinner

Barry Raymond Mcavoy

Christine Kazanas

Adam Edward Moule

Jonathon Quinton Duncan Paul Stott

Benjamin Edward Nix

Harley James Raithby Hoodless

Robert Ramsay Mason

Anthony Grant Revell

Timothy Mark Williams

Lillian Angela Kawangka

Guyon Martin Leslie Gillespie

Peter Thomas Iezzi

Te Ata Harata Rikihana

Matthew Hans Belk

Sara Louise Hoeben

Cassandra Lauren Morgan

Taylarnee Anna-Marie Leedie

Collin Gregory Reese

Danny Albert Moller

Ezekiel Henry Allan Davidson

Kellie Lynn Williams

Jayden Ashley Jordan Abbott

Danny Kenneth Dalton

Wade Ronald Byth

Cameron Kenwell Cooze

Christopher Robert Lander

Paul Dale Mullins

Jessica May Dunlop

Daniel James Chambers

Yuha Chen

Mohammad Rahimi

Sam Braydon Finlay

Iain Lachlan Cain

Dallas Jacob Woods

Timothy James Bradford

Derick John Leyson

Ciehan Lennon Titasey

Anthony Shane Hislop

Tye Jade Nielson

Ernad Avdic

Sharnella Elizabeth Rose Jerome

Joshua Kyle Crowther

Anli Annie Zhang

Christopher John Mckay

Morris Stephen Harrington

Katie Alexandra Smith

Nicholas Daniel Vunderl

Matthew Stephen John Wallace

Andrew Paul Boon

Jason Lawrence Kelly

Shane Bernard James Tynan

Nathan Ian Maker

Luke Jay Kenworthy

Amy Margaret Mcculloch

Ryan Thomas Sisson

David Alexander Bredin

James Murray

Gerrit Simon Andryk

Darryl Poole Prosser

Michael Hatzipapas

Stacey Louise Warrell

Daniel Robin Hinton

Kurtis Brian Smith

Jake Ronald Wilson

Sandra Jean Prosser

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, October 21