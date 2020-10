Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Monday, October 26

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Monday, October 26

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Braeden Gwilym Aslin

Kameron Thomas Degac

Dane Andrew Elliott

Ty Jeffrey Hammant

Neil Spencer Macfarquhar

Jonah Andrew Wallace Betts

Guiseppe Franco Gigli

Anji Parker

Ashley John Lapham

Lennon Paige Menzies

Brooke Ambre Caldow

Sophie-Jo Donohue

Zam William Douglas Henderson

Isiah Christopher Farr

Kieran John Mowen

Philippa Karlyn Krause

Alexander John Aquino

Lisa Maree Maizey

Devina Alice Barr

Lee Simon Schievink

Hayden Thomas Smart

Samy Lebbal

Stephen Halyday

Taylah Grace Russell

Stuart Ronald Perkins

David Kevin O'Connor

Simi Vasile Pop

David Layton

Aaron Jason Albert Noack

Daniel Bernard Cone

Akon Victoria Deng

Kerry Jayleen Atkinson

Tyler James Hinds

Jaynil Khatri

Stephen Kenneth Bennett

Simone Tracey Ahrens

Paige Rose Small

Johnathon Christopher Pavletich

Dominic Keleke

Xiaohang Chang

Dwayne Edward Gee

Belinda Lee Newham

Zubair Hassan Adam

Dorothy Jane Downie

Ryan Anthony Colley-Presnell

Clifford Raymond Weller

Harley Robert Earl

Fraser Smith

Daniel Joseph Serafini

Michael William Pershouse

Shane John Schloss

Dale Raymond Swift

Stephanie Louise Mantell

Mathon Bakk Barr

Donna Raelene Wheeler

Alec Richard Peter Kennedy

Cameron Ellis-Yolmen

Geoffrey David Fuller

Kahlym John Phillips

William Fisher

Callam Joseph Smyth

Paul Dale Mullins

Cassandra Ann Allan

Crudaria Argenti

Shane Gowan Fail

Raymond Colin Puohotaua

Charmaine Natalie Everson

Mitchell Tyronne Carlyon

Christopher John Elkerton

Luke Murray Beilby

Benjamin Hunter Cleaver

Travis Anthony Hilton

Tully William Salter

Kayla Ann Reisinger-Gonzalez

Joshua Leigh Voigt

Michael Bradley Small

Goran Ristic

Kyle Thomas Robb

Mark Schofield

Timothy Daniel Hodges

Jeffrey Prow

Keith Ross Whyte

Vladislav Vernov

Timothy Bruce Chalmers

Blake Andrew Connor Whell

Taylor Lee Bliss

Kiara Hughes

Geoffrey Allan Campbell

Zac Michael Woehler

Justin John Thomson

Grant Benjamin King

Troy Jonathon Bickle

Matthew James Newton

Daniel Jake Grunberger

Waceem Khalil

Timothy James Lago

Hannah Rogers

Andrew Scott Long

Peter Shin

Dieuwer Dirk De Vries

Stephen Ian White

Max Peter Nation

Jesse Luke Eastwood

Michael Rayner Jackson

Nicholas James Rush

Shaun Anthony Moule

Jacob James King

Eliza Susan Parry-Okeden

Daniel Ross Sandy

Paul Morrison

Joseph Charles Dean Chambers

Christopher Stanley Grant Binge

Daniel Peter Clayton

Karen Veronica Giacomodonato

Ryan John Bellchambers

Tyler Monarch Stoddart

Guillaume Alexandre Dos Santos

John Barry Olds

Christopher Gary Cronau

Samuel Franklin

Tamara Lee Fitzhenry

Nicholas Trent Kelly

Aaron Charles Slade

Mark Richard Harley Sweet

Mark Peter Swindells

Luke James Thiedeman

Kyle Mervern Smith

Arani Maui Tapsell

Sonya Kylie Nelson

Derrick Gordon Hall

Jack Gregory Halcrow

Nathan Leigh Rixon

Wayne Sean Finnegan

Sean Andrew Calver

Travis Shane Gordon

Robert Waine Tayler

Liana Mary-Anne Lewis

Shane Benjamin T P Watkins

Maunashkumar Maheshkumar Bhagat

Gunter Mayr

Matthew James Coghlan

Abraham Adu Bol

Blair Gilbert Cramb

Alisha Maree Mcnamara

Nathan James Victor Gardiner

Matthew Paul Rotolone

James Raymond Lancaster

Jon Anthony Dalton

Ronan Patrick Paul Fahy

Adam Campbell Rosenlund

Matthew Joel Apps

Peter Leslie Williams

Wayne Leslie Blackburn

Steffany Maree Stanbury

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Monday, October 26