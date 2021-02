FULL LIST:Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Monday, February 8

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Christopher Patric Barlow

Aiden-Mathew Morgan-Preece

Shaun Ian Libermann

Andrew John Taylor

Michael Charles Mckellar

Margaretta Ann Ettridge

Kevin Allen Cross

Ronald George Culliney

James Nicson Kristensen

Leisha Jean Buglar

Sahand Khoshaein Mahfroujaki

Alexanda James Beckman

Pia K Depasquale

Chantel Ann-Louise Goltz

Tanya Louise Bartley

Jamie-Lee Stretton

Roisin Donaghy

Craig Edward Carroll

Shane Herbert-Croucher

Peter Nicholas Reidy

Kameron Thomas Degac

Jaye Stephen Kornet

Angela Ruth Bennett

Melissa Joan Reynolds

Jake William Easey

Angus Stephen Hamley

Jade Marie Newton

Lara Sheree Carlo

Drew Michael Hagenbach-White

Elissa Anne Mckinstray

Ryan James Patterson

Patrick Selwyn Rewa

Jeremy Henry John Cullen

Matthew Robert Hargreaves

Beau Alexander Hill

Bradley Keith Andersen

Mickayla Douglas

Glyn William Newton

Noel James Barford

Joshua Jordan Rice

Marie Lydie Anabelle Pousson

James Vaughan Chorlton

Simone Presta

Troy Benjamin Payne

Corey Mark Forster

Emma Anne Weatherall

Bradley John Bell

Alesha Ann Sutherland

Emosi Radrodro Yabakivou

Jivago Stockler Lemos Di Andrade

Shane Robert Geale

Nathaniel Joseph Hickey

Garry Denis John Gammon

Johannas Robert Foad

Noel Joseph Collins

Gary Lexley Perkins

Deon Charles Sandy

Michael Shane Fraser

James Leon

Kelly Louise Munro

Leah Rosenthal

Brent Vincent Edward Boyd

John Cannuli

Amy Jo Lewis

Graham Robert Loxton

Shannon Patricia-Ann Ivinson

Bartholomew James Heron

Phillip James Pickering

Malcolm George Marriott

Hussein Altfaili

Richard Chivers

Ky James Swift-Dignam

David Matthew Hassall

Amanda Helen Burnett

Aaron Craig Kitzelmann

Natalie Jayne Powell

Tania Noeline Taiapa

Noel John Davis

Shakita May Hughes

Michael John Adam

Nathan Lee Wilson

Kate-Louise Fleay-Morris

Samantha Lee-Rose Bebbington

Michael Raymond Marchetti

Koula Langanis

Ibrahim Aman Sheko

Cindy Lee Bowden

Jay Thomas Stonehouse

Nicolas Felipe Diaz Gomez

Jaimyn Andreas Spirit Mayer

Chloe-Leigh Carol Prescott

Clinton Robert Bottom

Brendan James Parkin

Luke Adrian Day

Liam James Macginley

Joshua David Parsons

Amanda Lee Clinch

Jasmine Glynda Van Welie

Nicole Elyshia Hellen

Anna Gold

Robert Roy Douglas Rainbow

Jared Steven Ridden

Thomas John Cordwell

Benjamin James Riley-Winters

Shonte Penny Mills-Smith

Benjamin John Russell O'Neill Grant

Jason John Wegner

Michael Robert Breeze

Aidan Thomas Butler

Bradley Carver Cross

Kun-Lin Kuo

Tanya Bartley

Aiden Kedar Griffin Donohoe

Kirsty Louise James

Arlena Kay Squires

Alexander Kerestesi

Dylan Thomas Coates

Dean Christian Apps

Steven Leslie Grace

Anjelique Maria Johnson

Wayne David Peters

Paige Taylor Nicholas

Louis Roza

Tyler Dirkson

Jason Timaloa

Diego William Fernandez

Nathan Joel Zunker

Paul Michael Murnane

Zane John Terrance Goebel

Phillip John Downs

Cheryl Flynn

Isaiah Andrew Louis Graham

Zachary Peter Kenneth Shepherd

Carlos Arrabal

Laura Michelle Sussmann

Montasr Hassan Angolo

Christopher John Pischke

Cassandra Dawn Veronica Toby

Mingkun Liu

Jason Paul Brown

Marlena Diane Drane

Kathryn Viola Robinson

Michael James Foley

Charlotte Ashanti Porter

Vincent James Garland

Jason Ronald Vaughan

Madaleina Jay Bourke

Ari Sherani

Justin Lee Tapscott

Wade Bajgar

Harley James Grant-Forrest

Angelina Jade Victoria Blackwood

Livingstone Chambers-Blair

Nikolas Elias John Heathdale

Derek Barry Barr

Kyle Thomas Robb

Bailey Jay Rowland

Benito Angel Lozano

Reece James White Kennett

Adam Jon Lord

Caleb Dennis Foote

Kyle Manning Casben

George Kalogeridis

Katherine Frances Schwennesen

Benjamin Gary John Mason

Ajang Ngor Deng

Jane Elenor Rudolph

Ruan Thomas Brown

Jayden Montell Nixon

Johann Kovacs

Daniel James Ridings

Yvonne Lee Katoa

Dylan Paul Kerby

Paul Campbell

Liam Alexander Campbell

Patrick John Morgan-Elliott

Eitiare Tau

Alex Peter Houghton

Donna Marie O'Leary

David Anthony Olive

Christopher Peter Stewart

Adam Ryan Milroy

Waceem Khalil

Dacia Jade Allan Patterson

Kevin Brian Simpson

Matthew Brett Barnes

Michael Joseph Costello

Janie Nina Weazel

Brody Trevor Colonel

Katelin Beasleigh

