FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, February 8

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Serena Rose Di-Totto

Taneesha Kellie Folkes

Yonan Elsier

Brett Thomas Waters

Jamie Stephen Broughton

Peter John Cunningham

Alexander Amid Kouhestani Ardestani

Dillon Michael Zaitseva-Cook

William Trent Ryan Cochrane

Vern Dale Owens

Matthew James King

Thanh The Nguyen

Harun Mawlavizada

Sourabh

Travis Tom Thrupp

Mirwais Sultan

Michael Hedley Schodel

Tanya Louise Bartley

Tulasi Alice Robins Wells

Jowill Hekau Exton

Michael Hotait

Omar Bruno Steve Sedmak

Kurt Anthony Kroussoratis Mclennan

Travis John Erskine White

Paul Monroe Cook

Roisin Donaghy

Matthew Ashley Freeman

Justin Latchford

Joshua Alan White

Harley James Evans

Benjamin Peter Twine

Bryen-Jon Foster

Jennifer Margaret Thomson

Jack Shiloh Prescott

Jason Moana Rimene

Palu Letoa

Lachlan James Horst Thiele

Adrian Worth Johnson

Todd Marc Greenaway

Jason Peter Semyraha

Daniel Ian Gray

Nathan Troy Mayne

Hop Van Nguyen

Arahi Williams

Robert Francis Mcphee

Nathan William Cobb

Jeffrey Kennedy

Tianah Portelli

Michael Rouse

Joel Alexander Thompson

Jennifer Kelly

Andres Mauricio Lemus Fuentes

Wayne Harley Stevens

Craig Alan Blackley

Damien Andrew O'Shea

Arwa Valmai Dolar

Ricki-Lee Jonsen

Paul James Drummond

Lee Alexander Rush

Bradon Shayne Ianna

Matthew William Archer

Shaun Andrew Morrison

Carl Bruce Mcalevey

Natalie Hammond

Scott Morgan Dickson

Aballa Omot Nyiguo

Gordon David Andrews

Michael Joseph Wills

Tomas William Wilson

Mohd Hassan Amir Hussain

Cale William Karanga

David Michael Cox

Ian Andrew Phillips

Jasmina Petrovic

Andre Simon Kobayaty

Nicholas Aaron Kowalonek

Katrina Isabel Patricia Davis

Luke Raymond Leslie

Abdul Turay

Damien Paul Coutts

Beaudean Sutton Henderson

Miroslav Marjanovic

Danny John Griffin

John Thomas Chandler

Jason Allan Nicholls

David Adam Hunt

John Cannuli

Milton Brendon Jacob Cooper

Timothy Joseph Bretz

Michael Anthony Willett

Joseph Hugh Mcbride

Craig Douglas

Mark Stewart Cohen

Sky Louise Letts

Grant Lloyd Craig

Traci Shaaron Coxhead

Bert Lawrence Tapau

Jairo Alfredo Martinez Truque

Daniel Callum Sica

Donald Toohill

Tyler Mark Stuart

Shaun David Harris

Moses Wiremu Nehemia Karaka

Joshua Mark Cowan

Beau Jacob Orchard

Dylan Jake Anthony Bock

Matthew John Wilson

Christopher David Brown

Think Tank Management Pty Ltd

Kerri Joy Murphy

Mohamad Adel Alshouni

Mark Francis Hargroder

William Warry

Daniel Peter O'Neill

Zachary Smoothy

Christopher Edward Owen Hill

Daniel Fraser Story

Hafiz Muhammad Bilal

Taylor Lyn Cook

Angel-Rose Bugeja

Jake Anthony Chambers

Kurt Sijmen Grunbauer

Steven John Van Den Hoorn

Joseph Bonhoc

Jaman Maurice Rio

Jordan Jeffrey Somers

Andrew Crettenden

Bryce Elliott Wrightson

Dee Jay Murray

Matthew Paul Rotolone

Dean Gordon Wilson Ramsay

Carrisa Ann Stolk

Musa Elsier

Wayne Mackenzie Derrick

Isabella Kate Edwards

Tui Sacha Stanley

Ater Martin Matit

Archibald Jeebung Butterfly

Marcus Gideon Lagi M Hope

Nicholas Jay Rye

Skye Belinda Hoolihan

Helen Mary Anderson

John Wayne Nathan Collier

Luke Adrian Day

Korri Edward Dimmack

Natalie Melissa Johnston

Kevin Robert Ferguson

Marco David Bortoli

Jamie Sven Muller

Daniel Robin Hinton

Jared Steven Ridden

Rayne Joselyn Moskwa

Abcil Kamara

Kirill Dmitrievich Oustiantsev

Julie-Anne Richards

Courtney Jessika Crowe

Lucas Randall Beatson

Steven Michael Campbell

Benjamin Thomas Charnock

Kirsty Yvonne Cossor

Scott Owen Elliott

Ian Martyn Adams

Tyler Joseph Kelleher

Christopher Frank Ryan-Budd

Davood Haghdan

Paul John Rye

Benjamin Henry Sidney Dreaver Rhodes

Michael Geoffrey Williams

Shawn James Kubik

Dung Ngoc Nguyen

Peter Rogan

Robert Bruce Mcaulay

Rudy Jed Mitchell-Herden

Rebecca Lee Callaghan

Jaspreet Singh Gill

Santiago Quintero Medina

Christopher James Beck

James Desmond Sidney Collins

Michael James Raineri

Damian Scott Robert Eastgate

Clay Edward Combarngo

Jason Andre Jorgensen

Benjamin Micheal Williams

Marcela Dinardi

John Peter Quirke

Kanghao Yang

David John Stapleton

Paul Thomson

Chengxin Wang

Sandeep Challa

David Steven Sorban

Vincenzo Salvatore Giuffre

Matthias Ernest Illingworth

Shane Oreilly Ryan

Dilshad Ali

Mason Sione Freche

Michael Ian Newson

Danelle Rose Sheen

Kieran John Mowen

Ishmael Daniel Pule

Ammon Patrick Dubois

Dawoud Ibrahim

Shane Robert Douglas Baker

Riley Lawrence Jonasen

Barry John Raymond Hair

Tony Cassaniti

Paul Michael Heath

Jesse Joe Arthur Byrne

Damien Mark Weeks

Neil Charles Seymore Russell

Anaru Wallace Turner

Melissa Joanne Callaghan

Brett Nicholas Palmer

Logan Cain Dirie

Simon Andrew Cross

Lorna Helen Marshall

Ater Emmauel Malual

Peter Shin

Kirsten Maree Tucker

Scott Andrew Crase

Jake Antony Piticco

Brian Bruce Robinson

Providence Shimwa Nzayabino

Zachary Alexander Mills

Zachary Jack Thornton

Nyiguo Aballa Omot

Robert John Birch

Christos Panagakos

Wayne Morris Wharton

Gopal Das

Benjamin William Parsons

Juliette Barbara Wright

Vanessa Louise Kubeckis

Craig Andrew Jolley

Ater Emmanuel Malual

Kaid Heith Millers

Pedros Whitley Ramoni

Aaron Douglas Wayne Te Moananui

Jeremy Ry Prickett

Lachlan John Baxter

Harminder Singh

Bruce Edward Barron

Tiffany Jane Hunting

Jordan Anthony Tilling

Waceem Khalil

Zachary Paul Gallagher

Matthew Whiteside

Jonah Andrew Wallace Betts

Nancy Hahn

Kristopher James Petersen

Jarrad Andrew Pounder

Aidan Michael Wolff

Kai Tan

Ravneel Ravikash Prasad

Amy Leigh Ferguson

Beth Patricia Pinfold

Gordon Bradford

Samantha Elaine Whiteman

