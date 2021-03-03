FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today
Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:
Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.
The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.
Kara-Lee Jackson
Sammy-Jo Cassandra Boyd
Lauren Elise Maher
Nollan Dean Landicho
Aaron Michael Davis
Danny Troy Duggan
Liec Alapayo Manyang
Patrick James William Sh Ward
Patrick John Smith
Jodie Clarke Woodcock
Tony Rechsteiner
Allan Francis Shaw
Richard Paul Thomas
Chris Callcut
Bradley James Mair
Gary Lexley Perkins
Stephanie Marie Coward
Shanon Lee Bullock
Joshua David Dolby
Law Yu
Kirryn Luke Roker
David John Anthony Grobben
Maddison Avice
Christian Geoffrey Smalley
Reiss Damien Goodrich-Davey
Thomas Wayne Bognar
Luigi Larocca
Leslie Scott Cochrane
Jordan Pickup
Rebecca Jane Ianniello
Brent James Noble
Jake Matthew Berkers
Aaron Charles Slade
Tanja Louise Cameron
Nikkita Ellen Dacey
Owen Wayne Goltz
Beau Steven Creevey
Anne Elizabeth Todd
Dale Massey Shipston
Joshua Aaron Hoelscher
Michael Thomas Currie
Jared Wirihana Cowmeadow
Jamie Nicholas Pearce
Brett Thomas Waters
Drew Bradley Innes Dempster
Amanda Kim Collins
Rosanna Fuatino Mauga
Emily Victoria Hucker
James Angus Kennedy-Anlezark
Harley James Grant-Forrest
Daniel Taylor Macdonald
Codie James Burns
Daniel Terrence Brooks
Kourosh Zargaran
Darrell Kevin Melville
Taylor Joseph Barsby
Leisha Jean Buglar
Liam Takiwa Cruickshank
Brooke Callaghan
Sarah Adhieu Bol
Caitlin Elizabath Alexander
Jasmin Louise Blessington
Steven Jeremy Moore
Aiden Kedar Griffin Donohoe
Joshua Mark Cowan
Lachlan Peter Calvert
Devanty Wavely James Stanley
Andrew John Taylor
Michael Timothy Quilty
Tyler Graham George Pagan
Luke Spencer Murphy
Michael Craig Rogers
Kylie Leanne Pannell
Michael Evan King
Matthew David Barber
Brad David Moskwa
Adam Ryan Milroy
Maddison Carr
Jagmeet Singh Sohal
Harrison Maxwell Dunleavy
Timothy Daniel Hodges
Darren John Rawlings
James Patrick Williams
Augustine Jabbie
Greg William Rolles
Charlie Lakhbir Singh Bal
Brendan John Jones
Danijel Rasovic
Emmerson Bailey Calleja
Joshua Michael Driftmann
Alex Peter Houghton
Kelly-Ann Helen Sloan
Manwella Charles Thomas
Daniel James Judd
Chantelle Alice Maker
Francine Henry
Brock Owen Rawlins
Paul Timothy Stack
Ryan Anthony Balcomb
Dean Robert Smiley
Alan Douglas Burlock
Natasha Elizabeth Anne Purnell
Hamisi Mkuu Mahere
Ben Michael Conroy
Rudy Jed Mitchell-Herden
Blair Edward Campbell
Bronwyn Mary Ridley
Adam David Phillips
Amanda Helen Wallace
Craig Andrew Box
Daniel Athma Smith
Jasmine Chetucti
Jay Anthony Glennon
Aaron Michael Greenbury
Zephyr Benjamin Cherrin
Kathleen Joy Mcleod
Jacqueline Gayle Husted
Scott Leonard Mcclymont
Guiseppe Cavalieri
Lucas Dolan Bruen
Lawrence James Boysie Goltz
Roy Adam Charles Winning
Shane Bernard James Tynan
Jason Thomas Orr
Edwin Manuel Elder
Paul Andrew Castle
Jason Brock Itong
Harrison Campbell Mann
Paul Bernhard King
Kaitai Adonis Mcdonald
Russell Eric Carfantan
Lamara Ruth Warner
James John Gardiner
Lee Arthur Allen
Kate Elizabeth Borgo
Marlena Diane Drane
Melissa Jane Faulkner
Jason James Rushton
Shelley Ida-May Vidler
Max Stalin Campos
Emma Frances Savage
David Kevin Harris
Miles Frederick Arthur Page
Leigh Stewart Ryan
Matthew John Wilson
Te Rahui Whitu Tobias Wineera
Thomas Alexander Browning
Charles Brian Paiwan
Tina Marie Bruce
Megan Makall Caldwell
Michael James Latham-Purdon
Lisa Leverington
Jason Simons
Paige Taylor Nicholas
Phillip Shane Mclean
Mark Stephen Mcintyre
Blade James Peters
Matthew Martin John
Michael Andrew Heffeiki
Jay Ashnin Jagadish
Jordan Colin Howe
Jack Anthony Crowdey
Alexander Keith Christie
Camilla Madeleine Lauren Harrison
Natisha Cara Obah
Liam Myles Andrew Scarlett
Guo-Lok Koh
Vera Podlasly
Akutaina-Hohepa Hona Hiku
Louis Roza
Donovan Jye Williamson-Fox
Correy Wade Shirley Cullen
Hamish Hogarth Hunter Macdonald
Sandra Jean Prosser
Anthony Hans Linner
Benjamin Christian Hayward
Raymond Joe Morris-Wilson
Jivago Stockler Lemos Di Andrade
Norman Glen Matthew Cobbo
Tevita Seini Vungamoeahi
Simon Ashley Goodman
Bam Bentley
Dermott Alexander Treadwell
Josephine Cyndell Rose Saylor
Stephen Mark Mcgregor
Paul Charles Clark
Zachariah Thomas Colin Mauger
William John Cutler
Sam Son Pham
Robert Roy Jervis
Mark David Paul
Zam William Douglas Henderson
Kara Jane Darling
Hayley Marie Brett
Daniel John Manuhuia Smith
Lachlan Lambert Macchion
Sosefo Ioane Lavaki Pasi
Ben Joseph Sukkar
Nathan J Meagher
Gayle Margaret Kathleen Jones
Catherine Elizabeth Patterson
Chrysty Lyn Wearn
Blair Jordan Hall
George Vikash Sen
Timothy John Fisher
Bereket Teklesenbet Woldemariam
Michael Ian Newson
Chelson Trevor Junior Aitcheson
Tianna Marlene Willis
Phillip Francis Scott
Jacqueline Lorraine Booth
Grace Marisol Rodriguez Soriano
Robbert Jason Edwards
Christopher David Baker
Chrystal Haiveta
Kyla Liana Aumaalii
Ellen Lela Dallow
Jace Alan Bateman
Serena Rachel Schultz
Jerome Graeme Joseph Tui
Sage Daniel Macbeath
Marc Anthony Gregory
Tiana Skye Kerr
Sam Esmail Ramsey
Cory Steven Weir
Neil Thomas Fleming
Mark Gardener
Lyndon Lyle Lee Law
Ildiko Horvath
Clint Stanley
Brian Thomas Patrick Hunt
Skye Kayla Jones
Helena Maree Rabinski-Bishop
Trent William Pearsall
Allan Grant Suhr
Jacob Raymond Anton Purcell
Joel Thomas
Chandeep Singh Bindra
Stephen John Peters
Ryan Angel Watson
Phillip John Maxwell
Som Datt
Darren James Carter
Craig Michael John Porter
Mark Andrew Pickering
Philip John Maxwell
Anthony William Duncan
Jaye Stephen Kornet
Daniel John Young
Ryan Mark Zivkovic
Laneselota Petelo Lio
Rhys Lewis Thomas
Mark Jason Bowles
Craig Steven Ungerer
Kirsty Louise James
Liam Valentine Clifford
Craig John Henderson
Maddison Jade Carr
Malcolm William Bevan
Andre Simon Kobayaty
John Ivan Pavicic
Danielle Andera Moxon
Melanie Jayne Hardman
Christopher Dean Hewitt
Julie-Anne Richards
Malachi Pemulwuy Mangel Williams
Renee Christina Riddett
Shannon Macdonald
Rhys Beaumont Hubbard
Sophia Marie Vasyli
Dewu Jiao
Nicholas Patrick Dowse
Abraham Adu Bol
Matthew Sidney Hendry
Leslie Scott Saunders
Aidan Kedar Griffin Donohoe
Richard Brendon Wayne Saville
Sara Louise Hoeben
Brock William Purnell
Alan Wayne Munro
Joseph William Dick
Clive Ronald Lewis Brimble
John Michael Delic
Daniel David Blake-Owen
Emily Louise Adams
Paul Michael Heath
Edyn Lee Paro
Dale Raymond Swift
Maysam Khavari
Luke William Meshios
Jamie Harold Pepper
Kameron Thomas Degac
Liam Patrick Heston
Joseph Raymond Coggins-Wolf
Venessa Lyn Horner
Matthew Edmund Kucharski
Josipa Pavlic
Aaron Stephen Taarnby
Lance Andrew Hill
Oscar Frederick Wynn Brown
Ashwani Monga
Kate-Louise Fleay-Morris
Barry James Pearcy
Raymond John Hoatten
Christopher James Brown
Luke Tipene Tahata
Malcolm George Marriott
Nathan John Freeman
Todd Jay Sullivan
Mitchell Tyronne Carlyon
Obongo Obongo
Chi-Huan Sun
Kellie Maree Band
Stewart Kevin Watson
Anthony John Pluta
Brodie Shawn Brewer
Nabil Casoojee
Connor Allen Gater
Myisha Marie King
Kyaz Latrell Hoani Karaitiana
Richard Edward Thomas Macartney
Serena Rachael Schultz
Robert James Steepe
Jeffrey Allan De Villiers
Christopher Johnson Kulang
Bailey Jay Rowland
Nikisha Ann Margaret Cameron
Xiangling Wan
Nathan James Johnson
Benjamin Trevor Grenier
Jasmine Lee Olding
Shania Fay Joyce Conlon
Sharelle Ann Yunker
Lance Jamie Mcguire
Gary Ian Draper
Mathon Bakk Barr
Steven Leslie Grace
Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, March 3