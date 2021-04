FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Palwinder Singh Handa

Shaun Simpson

Maximillian Philip Stacey

John James Davies

Brina Sherrie Hinton

Lyle Keane

Bayu Wisnu Prabowo

David Francis Holt

Tyler Mark Stuart

Julia Mccann

Bert Lawrence Tapau

Michael Symms

Global Water Science Technologies Pty Ltd

Trevor Charles Connors

Nathan Samson Kepa

Elias Jeffrey Parker-Lazic

Nqobile Andrew Milazi

Mehmet Naci Sevim

Tsung-Hao Yu

Natasha Ann Vines

Bobby-Joe Kamp

Tuhoe-Potiki Tawari Houkamau

Michael William Pershouse

Michael James Bartschat

Jared Steven Ridden

Dwaine Joseph Alfred Ross

Gabriel Jarrod Stickens

Joel Michael Jake Patrick

Danh Le

Karley May Graham

Helen Mary Anderson

Lia Ah-Sang

James Fitzsimmons

Jasmine Louise Lousick

Dwayne Walter Mccarthy

Shahbaz Ahmad

Diego William Fernandez

Kelly Lee-Ann Trewin

Benjamin Trevor Grenier

Elliot Charles Davies

Ellie Margaret Nelson

Codie James Burns

Mark Christopher Stephens

Gaynor Vicki Tozer

Milan Maric

Scott Owen Elliott

Jayce Richard Jacquin

Paul Raymond Girdler

Sharon Mary Martin

Gayelene Jane Walter

Justin Matthew Quartly

Bozo Karan

Fadi Chiha

Charles Finn Weideman

Ryan Leslie Brown

Noel James Barford

Nicholas Aaron Kowalonek

Yagin Elgin Blair

Deon Ramon Presotto

Robert John Birch

Noel Andrew Ellis

Liam Lawrence Sheppard

Toby Jon Gould

Ricardo Mayaute

Jay Owen Moroney

Grahame Noel Doyle

Alli Sharon Lee

Dylan Mathew Parry

Mitchell Max Selby

Yusa Solak

Mark Francis Hargroder

Matthew Oliver Lee

Joseph Francis Kenny

Hayden Terrance O'Flynn

Samuel James Hyland

Cindy Judith Collins

Ekaterina Izvekova

Matthew Everett-Jones

Dillon John Morgan

Margaret Devi Mudaliar

Tayla Caitlin Cooper

Nancy Hahn

Tristan William James Kopp

Clifton Zack Thomas

James David Billing

Milton Brendon Jacob Cooper

Benjamin Paul Skinner

Kirill Dmitrievich Oustiantsev

Allana Reumer

Jamie Stephen Broughton

Leon Mark Banks

Bill Cooper

Jayson Danial Berchdolt O'Brien

Daimen Tealai

Nicholas Thomas Eckers

Justin Joseph Hall

Jack Anthony Crowdey

Crolley Pty Ltd

Paige Tayla Mallard

Trent John Douglas

Brett Alan Breuel

Natalie Ann Stabback

Kelly Lee Weston Low

Hollie Layne Rose Vosmaer

Andrew John Neve

Rachel Shanae Lettice

Lachlan William Thiel

Michael Paul William Anderson

September Hanceruc-Maha

Nathan Philip Dignam

Stuart Galloway

Beaudean Sutton Henderson

Ciaran William James Mccullagh

Gatkath Dor Kong

Rikky Matthew Capes

James Lee Elers

Rees Alexander Farley

Cameron Turgay Bardak

Charmaine Shelley Milne

Tala Yasmin Zanotti

Eli Micheal James Salerno

Graham John Patterson

Aidan Christopher Tone

Mitchell John Trimble

Christine Alicia Lyn Landers

Chloe Ann Bradford

Roger Ivan Cooney

James Hamilton Lachlan Alexander

Peta Jayne Greenhalgh

Mark Newton Gamble

Danijel Rasovic

Zephyr Benjamin Cherrin

Travis Partick Hoogsteyns

Jack Shiloh Prescott

Feifei Wu

Andrew Mclennan Miller

Peta Lynn Van Niekerk

Anne Marie Mendelewski

Peter Scott Dessiax

Petr Stuchlik

Jeremy James Van Akerlaken

Darren Lea Wighton

Brok Marc William Mcnamara

Hussein Sarhan

Andrew Crettenden

Ricardo Orlando Bernal Lagos

Lyle James Hutchinson

Mika Robert Kapua Walsh-Manuirirangi

Phillip Michael Daveson

Andrew James Edwards

Chengxin Wang

Jodie Anne Croul

Aben Diwo

Matthew Ashley Freeman

Riley George James

Shawn James Kubik

Alexander Jason Scott Thomas

Luke Augustas Turnham

Mason James Adams

Matthew Kemp Luckhurst

Robert Michael See

Michael Dominic Arthur

Nicholi James Tango

