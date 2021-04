FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Gary John Spencer Du Preez

Danelle Rose Sheen

Charlotte Ashanti Porter

Vincent O'Dempsey

Bayu Wisnu Prabowo

Ann Louise Burgh

Nicholas Aaron Kowalonek

Anh Tuan Nguyen

Daniel Peter Seccombe

William Peter Martin

Abuk Chol Nwan

Amarnie Ritter

Paul Monroe Cook

Theo Fewquandie

Michael James Smith

Grant Leonard Stockwell

Dwayne Michael Warnock

Mark David Paul

Trinidy Clifford Smith

Teneik Grace Vollmerhause

Elvin Harcevic

David James Hoad

Christopher John Ballantine-Jones

Tran Huyen Ly Amy Dang

Andres Mauricio Lemus Fuentes

Pedros Whitley Ramoni

Kate Nicole Szepanowski

Iesili Letoa

Rhys Lewis Thomas

Jonathan Christian Dolgner

Kosala Harshanath Kotawila Vithanage

Emile Saunders Schmidt

Cody Mark O'Keefe

Dave Matthew Ibardolaza

Aaron Wayne Hackney

Kishan Khadka

Dmitri Stelios Papas

Kurt Sijmen Grunbauer

Sharna Maria Buckingham

Chantal Maree Phillips

Glen Stephen Allen

David Andrew Miller

Michael James Raineri

Michael William Pershouse

Mohammed Adnaan Sharif

Jeremy Graham Winkler-Booker

Clayton John Trevor Baines

Liam Isaac Drumm

Ben Joseph Kennedy

Raymond Monteleone

Micheal Gregory Fiedler

Jake Andrew Taylor

Lewis Julian Crosswell

Saikiran Reddy Bachannagari

Shehan Manushka Athurugiriya

Angela Francesca Hughes

Christopher Michael Wellington

Nathanial Andrew Suey

Paul Dale Mullins

Clinton Charles Carr

John Wayne Nathan Collier

Alan Keith Henry Richards

Julie Victoria Mckinney

Daniel James Adam

Robert John Faragher

Neil Charles Seymore Russell

Jeanie May Tanna

Shaune Kerry James Irving

Paul Allan Blake

Laura Fay Foley

Kenneth William Bradley

Dylan James Nelson

Daniel Athma Smith

Jarrod William Hodges

Tony O'Doherty

Chengxin Wang

Dean Philip Pearse

Zachariah Grant Davidson

Thomas Wayne Bognar

Samantha Shellie Neideck

Evelyn Nancy Maude Hopkins

Jake William Parsons

Cody Leslie Joiner

Jonathon Colin Smith

Daniel Zhang

David Adam Hunt

Mark Stewart Cohen

Nathan Robert Newcomb

Jack Kinneally

Rachael Ellen Strange

Anthony Norman Micale

Edward Maurice Hoare

Fadi Chiha

Bradley John Gundy

Tural Mustafayev

Samuel John Teitzel

Raymond Douglas Wooler

Beaudean Sutton Henderson

Bruce John Jenkins

Michael Gregory Baker

Kathleen Johnson

Matthew John Gills

Dylan Peter Taylor

Simon Mark Gosper

Lachlan Taunao

Susan Elizabeth Wench

Steven John Cashen

Zachary Paul Gallagher

Craig Froome

Poasa Soi Toomata

Jarrad Thomas Charles Webb

Ying Keong Chan

Adam Lee Utz

David Giang

Paul Luu

Tyler Jay Austin

Gracie Patricia Ipirana Mcgregor

Gerald George Stone

Matthew Norris Waterton

Sharna Amy Holmes

Matthew Alexander Powell

Ashleigh Aletta Roza

Kari Clare-Janice Arrow

Emma Louise Beverley Barrett

Damian Marc Cutting

Jeremy Clinton Strugnell

Jillian Davison

Kayla Jane Hardie

Melissa Kate Mohammed

Tristan James Godfrey

Diquan Erwin Lloyd Fisher

Joshua James Llewellyn Griffiths

Raimonds Aleksander Kangur

Maria Cristina Campos

Jaynil Khatri

Kevin Edward Robinson

Cale James Cross

Ronan Patrick Paul Fahy

Jay Thomas Stonehouse

Jason Carl Walters

Thanh Lan Luong

Jake Matthew Berkers

Joseph David Dunshea

Matthew Robert Kerridge

Amou Mabior Arok Amou

John Bremner Maloney

Sean William Parry

Emily Louise Ross

Gregory David Neve

Elliot James Kemp Thring

Nicholas Craig Stallan

Jeffrey Kennedy

Roberta Silva Porto

Brenden John Cousins

Niels William Andersen

Marc Henry

Jordan Stanley Mark Richards

Matthew John Read

William Walter Akseli Mclachlan

Haregewine Teklemariam

Kurt Anthony Kroussoratis Mclennan

Jordan Roman Brennan

Richard Giles Clarke

Mitchell Tyler Kanafani

Heath Jarrod Lewis

Cameron Lee Potts

Alexandre Geraud Richmond-Sinclair

Ashley David Stephenson

Andrew John Dargusch

Timothy Luke Ferry

Graham John Perks

Kelly Anne Hughes

Anna Joy Patterson

Juliet Anna Logan

Annabelle Zoe Smith

Jordan Anthony Miller

Bianca Lee Rampton

William Benjamin Charles Blair

Christian Geoffrey Smalley

Jason Eskander

Peter John Cunningham

Richard Leaf

Andrew Bernard Van Straten

Matthew James West

Geordan Leslee James Mercer

Jeremy Michael Clark

Benjamin Joseph Peteranec

Dylan Steel Pickersgill

Kaid Heith Millers

Adam Gregory Veitch

Lachlan John Baxter

Fawzi Moussa Yagoub

Corey Douglas Murphy

Brett Robert Jenkins

Zoe Tiana Mckinnon

Thomas Hill

Mohammad Safayat Khadem

Connor Michael Lovell

Harry Kenneth Rowlands

Anaru Wallace Turner

Ethan Bromley

Steven Jeremy Moore

Jason Lawrence Kelly

Amar Seedam

James Donald Quick

Christopher William George Gaffney

William John Harding

Zachary David John Mumby

Hayley Joy Bucholz

Timmothy James Webb

Tyson George Clarke

Mandy Sarah-Joan Watene

Shaun William Fien

Leon Reginald Matthew Michael Rose Mcbride

Lawrence Gabriel Bundi

Christie Lee Kennedy

Tristan Xavier Corcoran

Wayne Lawrance Lavell

Duran Raimund Duncan

Sebastian Giraldo

Ethan James Blair Lynch

Paul Leslie Nelson

John-Pierre Elie Elias

Blake Matthew Wade

Ian Andrew Wood

Tianah Portelli

Michael John Liveri

Darren Joseph Schoenwald

Dylan Shane Alexanderson

Mitchell Max Selby

Timothy Joseph Bretz

Rakesh Krishnan

Emmanuel M Bomah

Sharnelle Conlon

Frank Terrance Keating

Kye Liam Wilson

Daniel James Katona

William Douglas Robb

Terry Gordon Stieler

James Delaney

Mohamoud Hussein Ali Ahmed

Ty Donovan Algar

Tammy Maree Duffy

Robert Alexander Douglas

Timothy Daniel Hodges

Frank Terrence Keating

Zacc Brian Harbottle

Kun-Lin Kuo

Janine Rae Lawson

Ausage Charlie Atilua Valeni

Ryan James Patterson

Paul Daniel Ellis

Reegan Max Turton

Solomon Akarana

Damien Mark Sergeant

George Horsley Williamson

Geoffrey Baldwin

Lachlan Joseph David Brett

Gary David Hudson

Megha

Demetrios Zarganis

Vincent Aaron Cheng

Gavin James Young

Ciaran Marshall

Christian Lui

Margaret Devi Mudaliar

Rebecca Jane Ianniello

Rachel Louise Strong

Amanda Gaye Cann

Dustin Drego

Justin Michael Faulkner

Robert Stephen Balkin

Tsz Hin Cheng

Donna Morea Thomas

Tahlia Rose Crump

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, April 19