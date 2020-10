Proserpine Magistrates Court appearances for today

Gavel, scales of justice and law books

Gavel, scales of justice and law books

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Riley Lee

Deminique Joanne Reeves

Harrison Kenenth Deakes

Michael Christopher Parker

Jarad James Cook

Michael Anthony Boyd

Victoria Lisa Jeanne Clau Rival De Rouville

Luke Collingwood

Tyson Luke Collingwood

Quinn Andrew Adams

Clint Mark Trimmer

Jarred Leith George Gillies

Timothy Mervyn Wallis

Nelson Jack Kepa

Kaedan Daniel Mccarthy

Zeke Andrew Peter Clarke

Connor Lee

Bradley Jay Webber

Christian James Patroni

Ross Michael Thornton

Michael Leslie Wishart

Peni Makuaki Sevakasiga

Jay Shaw

William Maxwell Whitney

Justin Flynn Lowery

Elisha Jane Smith

Joshua John Duncan

Anthony Carlo Ponturo

Stacey Lee Beplate Price

Mark Anthony Horby

Zenita Noreena Ann Gabey

Rees Alan Graham

Jeannette Lorraine Lilly

Casey Dawn Marie Mcavoy

Peter James Valenti

Trent Rewi-Kanapa Pikinga

Lisa Kathryn Dau

Daniel Keith Thomas

Morgan Jennifer O'Brien

Jason Christopher Muscat

Samantha-Jo Connolly

Michael Owen Clifford

Benjamin Michael Harrison

Tyne Lyndon Chick

Christopher Paul Kilner

Darren Michael Neil

Robert Murray Staples

Joshua Marc Austin

Caleb Andrew Mount

Isaac Matthew Panochini

Kane Edward Hyde

Max Buster Bennett

Paul Andrew Isaacson

Originally published as Everybody appearing at Proserpine Magistrates Court, Monday, October 19