Everybody appearing at Proserpine Magistrates Court today

Everybody appearing at Proserpine Magistrates Court, Monday, November 23

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Joel Raymond Taylor

Benjamin Maxwell Gillan

Thomas Lee Green

Ashley John Robinson

Mikaela Jose Isgro

Timothy Mervyn Wallis

Tyson Luke Collingwood

Michael John Reardon

Gordon Trevor Hopes

Cedar Thomas Jali White

Andrew Joseph Singleton

Daniel Michael Alfonso

Wade Alexander Randell

Brenden Alan Marshall

Craig Andrew Walker

Jonathan Stanley

Nicholas David Bates

Lyall John Geesu

James George Kontis

Mitchell James Petersen

Jai Lightfoot

Jarryd Leon Evans

Felix Njord Seijboldt Haggqvist

Allan Frederick Hathaway

Janet Ann Maree Donas

Zachary France

Darren James Lynch

Cheryl Jane Sharpe

Paul Andrew Watson

Declan Sean Davis

Trevor Andrew Crisp

Joshua Lewis Brockfield

Cheye Rhianne Boah

Noel Charles Allan

Harmony Lea Hayes

Michael Alan O'Hanlon

Harley David Burke

Mehmet Icbudak

Nicholas Thomas Mason

Robert Terence Marshall

Rhyse Alexander Southam

Andrew Neil Venn

Rebecca Lea Edwards

Justin Matthew Harris

Cody Lee Hayes

Luke Sebastian Priddle

Victoria Lisa Jeanne Clau Rival De Rouville

Steve Douglas Austin

Arjuna Gabriel Williams

David John Silver

Karlie Elizabeth Buckley

Eli James Huthmann Martin

Dirk Simon Van Putten

Stefanie Ann Wilkinson

Bailey Jordan Flannery

Department Of Transport And Main Roads

David Christiaan Brooker

Michael Leslie James

