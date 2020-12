Everybody appearing at Proserpine Magistrates Court today

Everybody appearing at Proserpine Magistrates Court, Monday, December 7

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Jaime Anne Hrastnik

Scott Andrew Porter

Brigitte Francis Priday

Eli James Huthmann Martin

Trent Michael Roberts

Paul Andrew Isaacson

Jordon Michael Davis

Andrew Neil Venn

Sebastian Morton Low

Bryan Cyril Roberts

Michael Stephen Bonnici

Daniel Robert Douglas

Damien Lindsay Smart

Trevor Warren Warcon

Lachlan Neil Mclean

Katrina Leigh Belshaw

Michael John Mckinnon

Corey Bamber Brooke

Killima Malukula Kris

Matthew Stuart Weston

Noel Charles Allan

Toni Crewes

Bailey Jordan Flannery

Neal John Macpherson

David Brian Tongue

Neal Jon Macpherson

Percy William Murphy

Luke Sebastian Priddle

Jeremy James Van Akerlaken

Paul Andrew Watson

Zeke Andrew Peter Clarke

Joshua Lewis Brockfield

Trevor Andrew Crisp

Benjamin Phillips

Lisa Renae Wayne

Michael Anthony Boyd

Matthew Lee Denton

Shannon Joseph Trapp

Rhys David-Lee Dahms

Courtney Alyce Homewood

Geoffrey Charles Ronald Hurst

Micah Jesse Bradridge

Stephen Richard Green

Tony Allan Wright

Geoffrey Brown

Stephen James Comerford

Damien Allan Obrien

Ben Patrick Berghahn

Karlie Elizabeth Buckley

Dakota Jay Hiscox

Warren Donald Stockham

Dirk Simon Van Putten

Tristan Michael Bernay

Ashley John Robinson

Josses Manetena Taylor

Erin Louise Leet

Luke John Simpson

Ashley Brian Thorley

Wade Alexander Randell

Michael Alan O'Hanlon

Mark Anthony Edgar

