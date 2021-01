FULL LIST: Proserpine Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Proserpine Magistrates Court, Monday, February 1

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Ethan Joseph Harrison

Kane Edward Hyde

Raegan Lea Holt

Luke John Simpson

Ivan Lizarralde

Joshua Lewis Brockfield

Shane Robert Doyle

Alberto Moreira

Codie Kathlyn Gray

Dainko Andreas Lewin

Zeke Andrew Peter Clarke

Danielle Piper

Jesse Steven Moras

Sherie Ann Ward

Allana Reumer

Jaspreet Singh Dua

Robert Terence Marshall

Vicky-Marie Philippi

Scott Edward Brook

Daniel John Halliday

Lucas Norman Bethke

Andrew Karl Brauner

Luke Sebastian Priddle

Chantelle Louise Emslie

Gus Arthur Bermingham

Steve Douglas Austin

Brendan Jake Langan

Bruce Stewart Cameron

Edward Martin Watkinson

Ross Michael Thornton

Lachlan Neil Mclean

Darcy Samuel Pearson

Stephen Aldred

Jamie Sean Montesano

David Christiaan Brooker

Maria Joy Tryon

Ashley John Robinson

Michael Christopher Parker

Navu Kila

Rehurangi Taniora Tauroa

Daniel Andrew Grant

Stephen Richard Green

Stuart James Grimmond

Patrice Pierre Ithurria

Robert Anthony Booker

David John Jacobsen

Ben Patrick Berghahn

Joshua Richard Collins

Kara Mae Black

