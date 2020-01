IN COURT: 50+ due in Proserpine court

Each week a list of people appear in the Whitsunday courtroom, for a range of different charges.

Here’s who is fronting Proserpine Magistrate Court today, January 20.

Alfonso, Daniel Michael

Baines, Joyelle

Baker, Aaron Graham

Berghahn, Ben Patrick

Byers, Farren Shane

Cassells, Andrew John

Crosby, Tory Lee

Davies, Scott William

Dunn, Anthony Edward

Edwards, Jason Robert William

Formosa, John

Gillan-Carroll, Jakob Benjamin Leon

Greenwood, Wesley Stuart

Halcrow, Lucas John

Healey, Mitchell James

Hughes, John Andrew

Hunt, Selina Victoria Beryl

Hurst, Geoffrey Charles Ronald

Irwin, David Michael

Jenkins, Bronwyn Gaye

Kite, Amanda Gayle

Lamborne, Paul Michael

Lawson, Dustin Jeremy

Machin, Thomas Paul

Maddern, Ashdyn Stephen

Mcavoy, Casey Dawn Marie

Mckellin, Brielle Lesley

Morrall, Stephanie Louise

Morrison, Mark Benjamin

Moss, Shaun Robert

Nak, Tyron Victor

Neal, Matthew Frederick George

Nesbitt, Reece Jackson

Nielsen, Jason Anthoney

On-See, Phanusit

Panschow, Daniel Murphy William Tyson

Radoll, Kurt Anthony Ross

Rideout, Thomas Charles

Roberts, Sean John

Rowan, Danni Maree

Rumble, Adrian Louis

Smith, Craig Alexander

Stevenson, Codey Paul

Taylor, Peter Colin Marshall

Tobin, Maree Louisa

Vinci, Dion Paul Anthony

Vormister, Robert Alex

Watson, Paul Andrew

Wayne, Joel Mark

Webber, Jackson Martin

Wheeler, Gavin Frank

White, Peter James